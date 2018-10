Palmeiras vence Colo-Colo e volta à semifinal da Libertadores após 17 anos

O Palmeiras está na semifinal da Copa Libertadores de 2018. Sem dificuldades, o clube brasileiro repetiu o placar do primeiro jogo e venceu o Colo-Colo, do Chile, por 2 a 0, no Allianz Parque. O destaque do jogo foi o atacante Dudu, que marcou um belo gol de fora da área no primeiro tempo e sofreu um pênalti, convertido por Miguel Borja, no segundo.

Com o resultado, o Palmeiras chegou entre os quatro melhores do torneio pela primeira vez desde 2001. Na ocasião, também dirigido por Luiz Felipe Scolari, foi derrotado pelo campeão Boca Juniors, em duelos com arbitragens contestadas.

Agora, Palmeiras e Boca podem reeditar o duelo que também decidiu a Libertadores de 2000 – também com vitória portenha. O clube argentino enfrenta o Cruzeiro na quinta-feira, no Mineirão, e pode até perder por um gol de diferença para chegar à semifinal, pois venceu na Bombonera por 2 a 0. Grêmio e River Plate fazem a outra semifinal.