Palmeiras terá faturamento recorde em 2019

Uma reunião de conselheiros do Palmeiras nesta semana definiu as previsões do time para 2019. Além do bom desempenho dentro de campo até o momento, o clube prevê um faturamento de 700 milhões de reais, um recorde em sua história.

O superávit previsto, no entanto, deve ser menor: há previsão de que o clube lucre 15 milhões de reais neste ano, metade do que em 2018. Esse seria o quarto ano seguido com queda no superávit.

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro, após nove rodadas, está nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas da Copa Libertadores.