Palmeiras será bicampeão mundial em 2019, diz Bolsonaro

Palmeirense fervoroso – ainda que torça também pelo Botafogo e vista camisas de diversos outros clubes -, o presidente Jair Bolsonaro deu nesta quarta-feira, 19, mais uma prova de sua preferência pelo alviverde.

Ao discursar no evento de assinatura de um patrocínio da Caixa ao Centro Paralimpico de São Paulo, Bolsonaro se dirigiu à plateia com menção especial aos palmeirenses e reconheceu a Taça Rio conquistada pelo Palmeiras em 1951 como um título mundial, o que é contestado por adversários.

“Lembrem-se que o Palmeiras este ano será bicampeão mundial”, declarou presidente, que no ano passado ergueu a taça de campeão brasileiro ao lado dos jogadores do time, no Allianz Parque.

Para chegar ao Mundial de Clubes, o Palmeiras precisa vencer a Copa Libertadores da América, torneio em que o clube está nas oitavas de final, contra o argentino Godoy Cruz.