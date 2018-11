Palmeiras pode ser campeão contra o Paraná, na 35ª rodada

O Palmeiras abriu vantagem na liderança e a sua torcida já se entusiasma com a possibilidade de conquistar o Campeonato Brasileiro pela décima vez. No cenário mais otimista para os alviverdes, a conquista pode ocorrer daqui três rodadas, na 35ª, contra o Paraná Clube, último colocado, no dia 18 de novembro.

Atualmente, além do Palmeiras, outras quatro equipes têm possibilidades matemáticas de conquista: Internacional, segundo colocado, a cinco pontos; Flamengo, terceiro colocado, a seis pontos; São Paulo, quarto colocado, a nove pontos; e Grêmio, quinto colocado, a 11 pontos. Ainda restam seis rodadas, ou seja, 18 pontos em disputa.

Nas próximas rodadas o clube paulista enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte, o Fluminense, em São Paulo, e o Paraná Clube, em local ainda não definido, pois os paranaenses devem vender o mando de campo para a cidade de Londrina, no interior do estado.

Com nove pontos, o Palmeiras chegaria a 75 e dependeria de alguns resultados negativos dos rivais nas rodadas seguintes. Com essa pontuação, não poderia mais ser alcançado pelo Grêmio. O São Paulo até poderia empatar em pontos, mas com uma vitória a menos que o rival, não teria como ultrapassá-lo. Neste cenário, Internacional e Flamengo, precisariam vencer ao menos duas das três partidas para seguir na disputa.

Com esses resultados, o Palmeiras conquistaria matematicamente o título a três rodadas do fim. Antes disso, pela matemática, é impossível que o clube paulista seja campeão.

O que o Palmeiras precisa para ser campeão na 35ª rodada

Palmeiras – vencer os três jogos, diante de Atlético-MG, Fluminense e Paraná;

Internacional – somar no máximo quatro pontos nas próximas três rodadas, contra Ceará, América-MG e Botafogo;

Flamengo – somar no máximo cinco pontos nas próximas três rodadas;

As últimas partidas dos concorrentes ao título:

Palmeiras – Atlético MG (f), Fluminense (c), Paraná (f), América-MG (c), Vasco (f) e Vitória (c)

Internacional – Ceará (f), América-MG (c), Botafogo (f), Atlético-MG (c), Fluminense (c), Paraná (f)

Flamengo – Botafogo (f), Santos (c), Sport (f), Grêmio (c), Cruzeiro (f) e Atlético-PR (c)

São Paulo – Corinthians (f), Grêmio (c), Cruzeiro (c), Vasco (f), Sport (c) e Chapecoense (f)

Grêmio – Vasco (c), São Paulo (f), Chapecoense (c), Flamengo (f), Vitória (f) e Corinthians (c)