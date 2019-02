Palmeiras marcou dois gols nos últimos 540 minutos contra o Corinthians

Foram 25 finalizações e 53 cruzamentos no clássico contra o Corinthians e nenhum gol. O desempenho do Palmeiras no sábado, 2, em derrota de 1 x 0 para o maior rival no Allianz Parque foi reflexo do que vem acontecendo com a equipe nos últimos clássicos Palmeiras x Corinthians. Um domínio aparente, mas com apenas dois gols nos últimos 540 minutos (6 jogos).

As falhas ofensivas do Palmeiras no sábado definiram nova derrota para o Corinthians em seu estádio. Nas últimas nove partidas entre os dois, o Palmeiras passou em branco em seis delas, sendo que três foram no Allianz Parque. Foram apenas dois gols nos últimos seis jogos, em vitórias magras por 1 a 0. Quando a comparação é feita com o Corinthians dirigido pelo técnico Fábio Carille, a seca é ainda maior.

Com Fábio Carille, o Corinthians tem oito partidas contra o Palmeiras e apenas três gols sofridos. Nenhum deles no estádio palmeirense, em três partidas com o treinador no banco corintiano. A estrutura tática e defensiva do Corinthians foi destaque na maioria dos clássicos contra o maior rival desde 2017. Neste sábado, no entanto, a defesa corintiana permitiu 25 finalizações do rival, mas apenas uma exigiu defesa do goleiro Cássio. O ataque palmeirense dessa vez foi o responsável por não conseguir transformar em gol as chances criadas, diferentemente do Corinthians, que teve apenas seis finalizações, mas quatro deles certas, incluindo a do gol de Danilo Avelar.

O Palmeiras foi melhor em todos os critérios técnicos. Trocou 513 passes, com 90,8% de acerto e teve 63,3% de posse de bola na partida. O Corinthians, com a bola em apenas 36,7% do tempo, trocou 253 passes e teve taxa de 89,3% de acerto. A principal arma palmeirense no jogo foram os cruzamentos. Dos 53 tentados, 15 foram certos, mas as finalizações acabaram todas indo para fora. Foram 15 escanteios em favor do Palmeiras e apenas um para o Corinthians.

Últimos jogos entre Palmeiras x Corinthians

Data Campeonato Jogo Estádio Fábio Carille como técnico? 02/02/19 Paulista Palmeiras 0 x 1 Corinthians Allianz Parque sim 09/09/18 Brasileiro Palmeiras 1 x 0 Corinthians Allianz Parque não 13/05/18 Brasileiro Corinthians 1 x 0 Palmeiras Arena Corinthians sim 08/04/18 Paulista Palmeiras (3) 0 x 1 (4) Corinthians Allianz Parque sim 31/03/18 Paulista Corinthians 0 x 1 Palmeiras Arena Corinthians sim 24/02/18 Paulista Corinthians 2 x 0 Palmeiras Arena Corinthians sim 05/11/17 Brasileiro Corinthians 3 x 2 Palmeiras Arena Corinthians sim 12/07/17 Brasileiro Palmeiras 0 x 2 Corinthians Allianz Parque sim 22/02/17 Paulista Corinthians 1 x 0 Palmeiras Arena Corinthians sim

Estatísticas Palmeiras

Jogo 02/02/19 – Pal 0 x 1 Cor 09/09/18 – Pal 1 x 0 Cor 13/05/18 – Cor 1 x 0 Pal Posse de bola 63,3% 53,98% 51,3% Finalizações 25 12 9 Finalizações a gol 1 4 7

Estatísticas Corinthians

Jogo 02/02/19 – Pal 0 x 1 Cor 09/09/18 – Pal 1 x 0 Cor 13/05/18 – Cor 1 x 0 Pal Posse de bola 36,7% 46,02% 48,7% Finalizações 6 4 10 Finalizações a gol 4 0 5

(com Gazeta Press)