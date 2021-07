Palmeiras líder, Galo na cola e goleada do Fla: destaques do fim de semana

O fim de semana contou com recordes quebrados dentro e fora de campo e uma rodada agitada do Brasileirão. O Palmeiras segue na liderança, mas os concorrentes demonstram estar focados na caça. Fora das quatro linhas, Hernanes se despediu do São Paulo, o Milan anunciou o atacante francês Olivier Giroud e o o governo do DF autorizou a realização de uma partida com público pela Libertadores.

Confira, abaixo, um resumo do melhor do fim de semana:

Palmeiras no topo, Galo na cola

O líder Palmeiras bateu o Atlético Goianiense por 3 a 0, fora de casa, com gols de Éder (contra), Gustavo Scarpa e Breno Lopes e se manteve na ponta do Brasileirão, com 28 pontos em 12 jogos. O segundo colocado, com 25, é o Atlético-MG, que contou com brilho de Hulk e venceu o Corinthians de virada por 2 a 1, em São Paulo. O empate em 2 a 2 com o Santos fez o Red Bull Bragatino cair para quarta posição, empatado em 24 pontos com o Fortaleza.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL DOOOOOO GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! ESMAGAAAAA!!!! HUUUUUUULK VIRA O JOGO NA NEO QUÍMICA ARENA!!! VAMOOOS, #GALO! pic.twitter.com/Jq73lChqmC — Atlético 😷 (@Atletico) July 17, 2021

Gabigol faz história

Gabriel Barbosa, o Gabigol, anotou três gols contra o Bahia pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro na goleada do Flamengo contra o Bahia por 5 a 0, em Pituaçu, no domingo, 18, e se tornou o segundo maior artilheiro do clube carioca na história da competição, com 42 tentos. O atacante ultrapassou Bebeto, que somava 41 gols, e está atrás apenas do líder Zico, que tem 135 tentos. Além disso, o jogador de 24 anos derrubou o recorde de Renato Abreu, que fez 40 gols, e se tornou o artilheiro do Flamengo no sistema de pontos corridos do torneio.

Marcando gols e uma era! Quando o assunto é @Brasileirao e bola na rede pelo Flamengo, @gabigol só está atrás do Rei Zico. Incrível, Príncipe! 👑🤴💪🏻#VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/k8jvOe7uUA — Flamengo (@Flamengo) July 18, 2021

Quantas curtidas Messi merece?

Uma semana depois de conquistar a Copa América pela Argentina após derrotar o Brasil na final, Lionel Messi, 34 anos, segue batendo recordes, mas, agora, fora de campo. A postagem feita pelo atacante com o troféu da Copa América no Instagram soma mais de 20,2 milhões de curtidas e se tornou a foto mais curtida de um atleta na rede social. Mais do que isso, o argentino conseguiu ultrapassar o recorde que pertencia a Cristiano Ronaldo, 36 anos. A homenagem do português a Diego Maradona, morto em 25 de novembro de 2020, tem mais de 19,8 milhões de curtidas no Instagram.

Fora de campo

No sábado, 17, o São Paulo anunciou a rescisão de contrato, que era válido até o fim do ano, com o meia Hernanes, de 36 anos, enquanto o Milan anunciou a contratação do atacante Olivier Giroud, 34 anos. Já o Flamengo, iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Defensa y Justicia, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, que será disputada na próxima quarta-feira, 21, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O governo do Distrito Federal autorizou 25% de público presencial (cerca de 17.500 mil pessoas) para o jogo, que conta com bilhetes por até R$ 500. Somente torcedores vacinados ou com teste PCR negativo de Covid-19, realizado a partir de segunda-feira.

Amistosos

Fora do Brasil, o Bayern, sem suas principais estrelas, perdeu um amistoso por 3 a 2 para o Colônia, enquanto o Lugano, da Suíça, que conta com o treinador Abel Braga, foi derrotado nos pênaltis para a Inter de Milão, da Itália, por 6 a 5 após um empate por 2 a 2 no tempo normal.