Palmeiras leva goleada mas é vice do Brasileirão

Com o título do Campeonato Brasileiro conquistado de forma antecipada pelo Corinthians, a segunda colocação do campeonato é de grande valia pelo ponto de vista financeiro. O vice do torneio nacional ficou com o Palmeiras, que vai ganhar pouco mais de 11,3 milhões de reais, de acordo com a premiação anunciada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Palmeiras, no entanto, levou goleada de 3 a 0 do Atlético-PR, mas, com os resultados de Santos e Grêmios, se manteve na vice-liderança.

O terceiro lugar ficou com o Santos, que empatou com o Avaí por 1 a 1. Em seguida, no quarto melhor posto do Brasileirão, vem o Grêmio, que sofreu derrota para o Atlético-MG por 4 a 3. A premiação para o terceiro colocado é de 7,7 milhões de reais e para o quarto, 5,6 milhões de reais.