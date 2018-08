Palmeiras joga ‘mais de 90 minutos’ com 10, mas avança na Libertadores

O Palmeiras está nas quartas de final da Copa Libertadores pela primeira vez desde 2009. Nesta quarta-feira, 30, o time jogou mais de 90 minutos com um a menos, mas teve um espetáculo de mais de 33 mil pessoas no Allianz Parque e mesmo com a derrota para o Cerro Porteño-PAR por 1 a 0.

A vitória por 2 a 0 em Assunção, no Paraguai, deu tranquilidade ao time brasileiro no jogo de volta. A calmaria, porém, acabou nos primeiros três minutos do jogo, com a expulsão de Felipe Melo.

O jogador estava ‘limpo na jogada’, fez passe para frente, mas na sequência trombou com Victor Cáceres e acertou a sola da chuteira no adversário. A arbitragem deu apenas cartão amarelo ao camisa 30, mas ao ver o ferimento na perna do paraguaio, mostrou o cartão vermelho para o palmeirense.

Foi a segunda vez na temporada que Palmeiras teve um atleta expulso após o árbitro ver o resultado lesivo de um lance faltoso no adversário. Pelo Campeonato Paulista, em Itaquera, Jailson recebeu cartão vermelho após Raphael Claus analisar a perna do corintiano.

O jogo

O Palmeiras jogou melhor no primeiro tempo, apesar de ter um jogador a menos. Felipão recuou Moisés para jogar ao lado de Bruno Henrique, e se fechando bem com duas linhas de quatro e apenas Borja à frente, criou boas oportunidades para abrir o placar em jogadas de contra-ataque.

Aos 26 minutos, Diogo Barbosa roubou a bola, avançou pelo meio e deixou Willian livre para finalizar pela esquerda, mas o atacante preferiu o passe e desperdiçou a oportunidade clara de gol. Pouco depois, foi Borja quem puxou contra-golpe, driblou a marcação e tocou para Bigode, que desta vez finalizou para boa defesa de Antony Silva.

Antes do intervalo, o Cerro Porteño desperdiçou duas boas chegadas ao ataque, com Victor Caceres, que chutou cruzamento para fora, e Churín, que em novo levantamento, cabeceou nas mãos de Weverton.

Na volta do intervalo, o Cerro se mostrou disposto a arriscar e Fernando Jubero colocou o atacante Nelson Valdez na vaga do volante Victor Cáceres. Mas antes que qualquer alteração pudesse ser notada, o estádio ficou em silêncio após choque de cabeça de Borja com Rodrigo Rojas, que precisou ser retirado da Arena de ambulância, com o rosto sangrando e aplaudido pelos torcedores. Novick entrou na equipe visitante.

Com o retorno do duelo, foi o Palmeiras que teve a primeira oportunidade de gol da etapa final, aos dez minutos. Dudu cobrou falta na área, Edu Dracena desviou, e Borja por muito pouco não mandou para as redes. No ataque seguinte, porém, o time brasileiro foi punido.

Arzamendia tentou cruzamento para a área e mandou a bola na direção do gol. Weverton, posicionado no meio da área para tentar interceptar um levantamento, não conseguiu alcançar e a bola entrou rente ao primeiro poste.

Atrás no placar, o Palmeiras se fechou em campo e conseguiu manter o placar que o levou à próxima fase do campeonato.

(Com Gazeta Press)