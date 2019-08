‘Palmeiras joga bonito’, diz Felipão após eliminação da Libertadores

O técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, tentou acalmar o ambiente depois da derrota por 2 a 1 e eliminação para o Grêmio, nas quartas de final da Copa Libertadores, na terça-feira 27. Segundo ele, no entanto, seu time, que havia vencido o jogo de ida e abriu o placar no Pacaembu, cometeu erros graves que custaram a classificação.

“Posso dizer que pagamos caro pelos nossos erros do primeiro tempo, tanto na parte defensiva como na ofensiva. Criamos boas oportunidades e não conseguimos fazer o segundo gol.” O treinador não quis alimentar a discussão sobre sua filosofia de jogo. “O Palmeiras joga bonito, obtém resultados. Hoje jogou de forma razoável. Errou atrás e na frente quando teve oportunidade. Cada um faz a sua ideia de jogo, não vou discutir”.

O treinador também não quis comentar sobre os protestos da torcida, que chamou o time de “sem vergonha” depois da partida. “Sobre os torcedores não vou falar nada. Quanto à minha equipe, vou tentar corrigir algumas coisas para seguir em frente no Campeonato Brasileiro.”

Campeão do Brasileirão em 2018, Felipão acumula cinco eliminações em torneios de mata-mata (duas Libertadores, duas Copas do Brasil e um Campeonato Paulista) desde que retornou ao clube, há 14 meses. “Temos de tirar essa lição de hoje de equipes altamente copeiras, como Grêmio, Boca, River, para aprender a nos comportarmos ano que vem. Mentalmente, cada um, querer algo diferente.”

O Palmeiras agora só tem o Campeonato Brasileiro na sequência da temporada e no próximo domingo, 1º de setembro, tem confronto direto contra o líder Flamengo no Maracanã, pela 17ª rodada.