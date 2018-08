Palmeiras enfrenta Cerro Porteño em reestreia de Felipão na Libertadores

Após voltar ao comando do Palmeiras no último fim de semana, em empate em 0 a 0 diante do América-MG em Belo Horizonte – pelo Campeonato Brasileiro -, Luiz Felipe Scolari fará sua reestreia pelo clube na Copa Libertadores, principal objetivo de 2018 e torneio pelo qual foi campeão com o clube em 1999. Nesta quinta-feira, o adversário será o Cerro Porteño, no estádio General Pablo Rojas, chamado de Nueva Olla, em Assunção, às 21h45 (de Brasília).

Em 36 anos de carreira, o treinador, que fará 70 anos em novembro, ganhou 22 torneios no formato eliminatório. Em cinco Libertadores, tem dois títulos e um vice. Neste ano, assume o clube, que terminou a primeira fase com a melhor campanha.

A presença do treinador é uma segurança para o Palmeiras superar a barreira das oitavas – desde 2009 a equipe não passa dessa fase. No ano passado foi eliminado dentro de casa pelo Barcelona do Equador. Contra o Cerro, o técnico terá desfalques: o lateral Marcos Rocha e o atacante Willian estão machucados e nem viajaram para o Paraguai. Os substitutos deles devem ser Mayke e Hyoran.

Reforma na casa do Cerro Porteño

O estádio General Pablo Rojas passou por uma ampla reforma durante dois anos, até ser reinaugurado em agosto do ano passado e assumir o posto de praça esportiva mais moderna do Paraguai. A obra custou cerca de 70 milhões de reais e um grupo da principal torcida organizada ajudou na revitalização do local, que passou por ampla modernização da parte elétrica, construção de camarotes, rebaixamento do campo e ampliação dos vestiários e da capacidade de público, agora aumentada para 45.000 pessoas.

O plantio do gramado contou com pedaços de campo que sobraram das arenas brasileiras da Copa do Mundo de 2014. A inauguração foi em um amistoso com o Boca Juniors, no ano passado. Os argentinos ganharam por 2 a 1.

(com Estadão Conteúdo)