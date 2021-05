Palmeiras e São Paulo empatam sem gols na 1ª final do Paulista

Palmeiras e São Paulo empataram sem gols na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista nesta quinta-feira, 20, no Allianz Parque. O novo campeão estadual, agora, dependerá de uma vitória simples para levantar a taça. Em caso de empate, o vencedor será conhecido na decisão por pênaltis. O jogo decisivo acontece já no próximo domingo, 23, às 16h, no Morumbi.

A partida teve logo em seu início indícios de que seria truncada. O São Paulo tentou impor pressão, marcando alto, dificultando as saídas de bola do Palmeiras ao estilo que ficou característico desde a chegada do técnico argentino Hernán Crespo.

A primeira oportunidade, no entanto, ocorreu só aos 13 minutos. Após cruzamento do lateral direito Daniel Alves, o meia Benítez chutou de fora da área, sem dificuldades para a defesa de Wéverton.

A resposta do Palmeiras veio na sequência, um minuto depois. Após erro de Benítez, Rony encontrou Luiz Adriano dentro da área. O camisa 10 palmeirense chutou forte para a defesa de Volpi.

O meio-campista argentino e o volante Felipe Melo, por sinal, protagonizaram faíscas durante todo o primeiro tempo. A atuação defensiva do trio de zagueiros foi destaque das equipes. O técnico português Abel Ferreira optou novamente pelo esquema com três zagueiros, com Renan, Gustavo Gómez e Luan, enquanto Crespo manteve o trio Léo, Miranda e Arboleda.

O São Paulo teve duas baixas por lesões: primeiro Daniel Alves, substituído para a entrada da Igor Vinícius, e, no intervalo, a saída de Benítez, que com dores musculares deu lugar a Igor Gomes. O primeiro tempo terminou com 53% de posse palmeirense, contra 47% do São Paulo, e muito equilíbrio nas finalizações: três para cada lado.

Na segunda etapa, as equipes voltaram mais soltas e dispostas a construírem vantagens. Aos 6 minutos, o atacante Pablo arriscou, sem grandes dificuldades de defesa para Weverton. O goleiro palmeirense ainda foi testado em tentativas de Reinaldo e Gabriel Sara.

A melhor chance do São Paulo, aconteceu justamente em tentativa de Sara, aos 42 minutos do segundo tempo. O atacante acabou acertando o travessão. Pelo Palmeiras, aos 29, após cruzamento de Gustavo Scarpa, a bola bateu nas costas do zagueiro Renan e passou a poucos centímetros do gol de Volpi.

Agora, o São Paulo precisará correr contra o tempo para contar com Benítez e Daniel Alves, dúvidas após serem substituídos. O Palmeiras, por sua vez, tenta trabalhar para manter o título paulista, conquistado no último ano com Vanderlei Luxemburgo. Vale dizer que para chegar a final o time venceu o Corinthians por 2 a 0, na Neo Química Arena.

Mandante, o São Paulo tem a seu favor uma campanha praticamente impecável, com 27 pontos somados em 12 jogos disputados na primeira fase: oito vitórias, três empates e uma única derrota, para o Novorizontino, em jogo válido pela quarta rodada do estadual. Nas quartas e semifinais, venceu por 4 a 2 a Ferroviária e por 4 a 0 o Mirassol, respectivamente.