Palmeiras e Fluminense fazem jogo atrasado do Brasileirão; como assistir

Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, às 21h, no Allianz Parque, em São Paulo, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será transmitido apenas em TV fechada, pelo canal Premiere.

Terceiro colocado, com 33 pontos ganhos, o time paulista vem de vitória sobre o Goiás na estreia de Mano Menezes e pode se aproximar da liderança – com um jogo a mais, o Flamengo tem 39 pontos e o Santos 36.

Já o Fluminense precisa vencer para tentar sair da zona de rebaixamento, uma vez que ocupa a 17ª colocação com 15 pontos ganhos, três a menos que o Cruzeiro, o primeiro fora da zona de risco. Na última rodada, a equipe carioca venceu o Fortaleza depois de cinco tropeços. Foi o primeiro triunfo do técnico Oswaldo de Oliveira no comando.

O Palmeiras tem um desfalque importante: o meia Zé Rafael, que sofreu uma concussão cerebral em choque de cabeça com o goleiro Tadeu, do Goiás. O jogador de 26 anos deve ficar em repouso absoluto por 72 horas e volta aos trabalhos a partir de quarta-feira.

Por outro lado, o volante Felipe Melo está à disposição. O camisa 30 teve sua pena referente à agressão física contra o atacante Lucca, do Bahia, reduzida a dois jogos, tendo cumprido totalmente contra o clube goiano.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Bruno Henrique, Felipe Melo e Gustavo Scarpa; Willian, Dudu e Luiz Adriano (Borja). Técnico: Mano Menezes

Fluminense: Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Allan, Ganso e Nenê(Airton); Wellington Nem, Yony González e João Pedro. Técnico: Oswaldo de Oliveira