Palmeiras é derrotado e fica fora da final do Mundial de Clubes

Jogando em Doha, no Catar, pela semifinal do Mundial de Clubes, o Palmeiras foi derrotado pelo Tigres, do México, na tarde deste domingo, 7, e não disputará a final do torneio. O clube paulista perdeu por 1 a 0 para o time treinado pelo técnico brasileiro Ricardo Ferretti.

O gol do time mexicano no estádio Education City foi marcado pelo atacante francês Gignac, aos 9 minutos do segundo tempo. Ele converteu um pênalti cometido pelo zagueiro Luan em González.

Essa foi apenas a quinta vez que o representante sul-americano não avança para a decisão do Mundial de Clubes no formato atual. O Internacional (derrota para o Mazembe, do Congo, em 2010) e o Atlético Mineiro (que perdeu para o Raja Casablanca, de Marrocos, em 2013) foram os outros brasileiros eliminados na semifinal. O Atlético Nacional, da Colômbia (contra o japonês Kashima Antlers em 2016) e o argentino River Plate (para o Al Ain, dos Emirados Árabes, em 2018) também caíram nesta fase.

Após a derrota para o Tigres, o Palmeiras ainda tem um compromisso no torneio. O time de Abel Ferreira disputa a decisão do terceiro lugar contra o perdedor do duelo desta segunda-feira, 8, entre Al Ahly, do Egito, e Bayern de Munique, da Alemanha. A partida acontece na próxima quinta-feira, 11, ao meio-dia (horário de Brasília).