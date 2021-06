Palmeiras e Corinthians empatam pelo Brasileirão no Allianz Parque

Palmeiras e Corinthians empataram por 1 a 1 em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, neste sábado, 12. O time da casa, que teve o desfalque de dez jogadores (Kuscevic, Gabriel Veron, Danilo, Danilo Barbosa, Patrick de Paula, Weverton, Gustavo Gómez, Viña, Alan Empereur e Esteves), abriu o placar com Raphael Veiga, enquanto os visitantes empataram com Gabriel. O clube alviverde ainda teve um gol de Willian anulado pelo VAR na etapa final.

As duas equipes voltam a entrar em campo pelo Brasileirão na próxima quarta-feira, 16. O Corinthians joga primeiro, às 20h30, contra o Red Bull Bragantino, na Arena. Já o Palmeiras visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, às 21h30.

Na partida, não demorou três minutos para o clube alviverde abrir o placar. Rony puxou contra-ataque veloz e cruzou para a área. A bola passou por toda a defesa corintiana e encontrou Wesley, que tocou para Raphael Veiga. O meia encheu o pé de fora da área e marcou um golaço.

O time visitante chegou bem aos 31 minutos, quando Mateus Vital, da entrada da área, bateu colocado e parou em uma linda defesa de Jailson. O mandante respondeu aos 42 minutos. Gustavo Scarpa tabelou com Luiz Adriano e chutou de fora da área, parando na trave.

Já no segundo tempo, logo aos 9 minutos, o Corinthians empatou. Gustavo Mosquito cruzou para a área e Gabriel, livre, finalizou e mandou a bola para o fundo da rede.

O Palmeiras teve um gol anulado aos 31 minutos. Rony foi lançado na área e jogou para dentro. Breno Lopes dividiu com a marcação e a bola sobrou para Willian, que completou para a meta. Depois de checagem, o VAR anulou o tento por impedimento de Rony.