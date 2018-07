Palmeiras demite o técnico Roger Machado após derrota no Rio

Horas depois da derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras anunciou, já na madrugada desta quinta-feira, a demissão do técnico Roger Machado.

“Em reunião após a derrota para o Fluminense na noite de ontem, a direção do Alviverde decidiu pelo desligamento do treinador”, informou o clube em nota oficial. Wesley Carvalho, técnico do sub-20, assumirá interinamente o comando do time.

O treinador chegou a conceder entrevista coletiva depois da derrota e comentou sobre a cobrança que vinha enfrentando. “O torcedor é passional, respondo desde o começo do ano sobre pressão. Não há nenhum problema, faz parte”, desconversou, pouco antes da demissão.

Roger, de 43 anos, foi contratado no início da temporada e, em 44 jogos, somou 27 vitórias, oito derrotas e nove empates. Perdeu a final do Paulistão para o rival Corinthians e classificou o time às oitavas de final da Libertadores e às quartas de final da Copa do Brasil.