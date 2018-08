Palmeiras contrata meia japonês de 18 anos

O Palmeiras contratou nesta terça-feira o meia japonês Daiju Sasaki, de 18 anos, para disputar torneios de base pelo clube. Pertencente ao Vissel Kobe – clube de Iniesta no Japão -, o jogador que completa 19 anos em setembro ficará um ano no Brasil.

Sasaki fez 10 partidas pelo time profissional do Vissel Kobe em 2018, marcou dois gols e foi convocado para a seleção japonesa sub-21. Vem ao Brasil para se aprimorar no futebol sul-americano antes de se transferir para a Europa. O Palmeiras adquiriu 30% dos direitos econômicos do jogador para uma futura venda. Sasaki será apresentado nesta quarta-feira.

Apenas um japonês teve passagem pelo time principal do Palmeiras, Kazu Miura fez três jogos em 1986.