Palmeiras contrata mais um atacante: Luiz Adriano

O técnico Luiz Felipe Scolari terá ainda mais opções para escalar o ataque do Palmeiras. Na tarde desta terça-feira, 30, o clube anunciou a contratação do atacante Luiz Adriano. O jogador estava no Spartak Moscou, da Rússia, e assinou um contrato de quatro anos. Os valores da negociação não foram revelados.

Luiz Adriano é mais um candidato a artilheiro do Palmeiras. O elenco conta com nada menos do que nove jogadores para o setor. Além do novo reforço, Felipão tem à disposição Deyverson, Borja, Arthur Cabral, Dudu, Willian Bigode, Carlos Eduardo e Iván Angulo. O nono é Henrique Dourado, contratado também nesta terça-feira. O jogador foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2014 e peça fundamental da equipe na briga contra o rebaixamento daquele ano. Ele já vinha treinando com os novos colegas.

Revelado pelo Internacional em 2006, Luiz Adriano foi campeão mundial com a equipe gaúcha naquele ano e marcou um dos gols na vitória por 2 a 1 sobre o Al-Ahly, do Egito, na partida semifinal da competição. No ano seguinte, foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, jogou oito temporadas na equipe e é o maior artilheiro da história do clube com 129 gols. Teve passagens pela seleção brasileira em 2014 e 2015 e atuou dois anos no Milan antes de se transferir para o Spartak Moscou em 2017.

A chegada de Luiz Adriano reflete um comportamento comum do Palmeiras no mercado nos últimos anos. Desde 2015, quando Alexandre Mattos assumiu a diretoria de futebol, o clube adota uma postura agressiva nas transferências e contrata vários jogadores. Matheus Fernandes e Arthur Cabral, destaques do Brasileirão do ano passado por Botafogo e Ceará respectivamente, escolheram o atual campeão nacional e ainda não tiveram muitas oportunidades de jogar – algo que também aconteceu com Zé Rafael, que veio do Bahia, no início do ano.