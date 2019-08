Palmeiras contrata jogador paraguaio surdo-mudo

O Palmeiras contratou um meio-campista paraguaio, Gustavo Peralta, de 18 anos, para integrar as categorias de base do clube. O jogador é urdo-mudo e é considerado uma promessa do futebol de seu país. Às vésperas da Copa América, Peralta chegou a ser convocado para jogos-treino contra a seleção paraguaia principal.

“Agradeço a Deus por esta oportunidade e, sobretudo, ao Palmeiras por me permitir entrar nesta grande família de profissionais excelente. Obrigado”, publicou o atleta, em suas redes sociais.

Agradecido con Dios por esta oportunidad y por sobre todo al club Palmeiras por permitirme entrar a esta gran familia de profesionales excelentes GRACIAS!! 💚⚽️ pic.twitter.com/G3qUiNaivU — Gustavo Peralta (@gperaltaoficial) August 9, 2019

O paraguaio de 1,80m tem cerca de 20% da capacidade auditiva e se comunica em campo por meio de leitura labial e gestual. Peralta já havia disputado torneios sub-20 pelo Palmeiras na Europa. Em julho deste ano, inclusive, foi campeão da CEE Cup, torneio de base disputado na República Checa, marcando um gol contra o Burnley, da Inglaterra, em um dos quatro jogos.