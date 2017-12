Palmeiras contrata goleiro Weverton para 2018

O Palmeiras contratou nesta sexta-feira o goleiro Weverton, campeão olímpico e que defendia a meta do Atlético-PR desde 2012. Nascido em Rio Branco, no Acre, o goleiro foi titular na campanha do título olímpico do Brasil em 2016, após lesão de Fernando Prass, seu novo companheiro de equipe.

Revelado pelo Corinthians em 2006, teve passagens por Remo, Oeste, América-RN, Botafogo-SP e Portuguesa, antes de chegar ao clube paranaense.

O clube apresentou o goleiro com a frase “mais um ouro olímpico para o Verdão”. Do elenco campeão olímpico de 2016, o Palmeiras tem dois jogadores: Weverton e o zagueiro Luan. Aquele time ainda tinha Gabriel Jesus, que jogava pelo clube na época da conquista.

No vídeo feito para o novo contratado, o Palmeiras colocou imagens de goleiros com a camisa alviverde defendendo pênaltis e com o título de “mais um pegador de pênaltis para a Academia de goleiros”. Wéverton defendeu um pênalti na final olímpica, que deu o título ao Brasil.