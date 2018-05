Palmeiras confirma clássico contra o São Paulo no Allianz Parque

A assessoria de imprensa do Allianz Parque confirmou, nesta segunda-feira, que o jogo entre Palmeiras e São Paulo, no próximo dia 2 de junho, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, será realizado na arena palmeirense, um dia após o show dos cantores Gilberto Gil e Ivete Sangalo.

Além disso, a administração da arena também garantiu que o gramado não sofrerá danos, pois o show será realizado em outra área do Allianz Parque, fora do campo. Segundo a assessoria, a arena estará pronta para receber o clássico 10 horas após o show.