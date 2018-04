Palmeiras chega a Buenos Aires e Dudu é hostilizado pela torcida

O Palmeiras desembarcou na madrugada de terça-feira em Buenos Aires, na Argentina, para o confronto diante do Boca Juniors, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, que acontece na noite de quarta-feira. Ao chegar ao hotel, os jogadores foram surpreendidos por cerca de 20 torcedores palmeirenses, que direcionaram a maior parte das cobranças ao capitão Dudu.

Xingado por alguns torcedores, Dudu desceu do ônibus e caminhou tranquilamente até a entrada do hotel, sem reagir aos protestos. No último final de semana, o camisa 7 foi autor do gol da vitória diante do Internacional pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e não comemorou. Após a partida, explicou a atitude e rebateu críticas da torcida.

“Eu sou um cara muito emotivo, sempre procuro dar o meu melhor e às vezes as pessoas não reconhecem. Às vezes, quando você empata dois jogos, você não presta, não vale nada. Não quis comemorar por causa disso. E se a gente tiver um mau resultado nos próximos jogos, vamos voltar a não valer nada”, desabafou.

Assim como no último treino antes do embarque para solo argentino, a equipe não contará com o meia Alejandro Guerra, que trata de uma inflamação no quadril, mas outros 22 jogadores estão à disposição de Roger Machado para o duelo. Confira abaixo a lista de relacionados:

Goleiros: Jailson, Fernando Prass e Weverton

Laterais: Marcos Rocha, Diogo Barbosa, Victor Luis e Mayke

Zagueiros: Antônio Carlos, Edu Dracena, Thiago Martins e Luan

Meio-campistas: Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés, Thiago Santos, Tchê Tchê, Lucas Lima e Hyoran

Atacantes: Dudu, Keno, Borja e Willian