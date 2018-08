Palmeiras apresenta terceiro uniforme, com estampa ‘camuflada’

O Palmeiras lançou oficialmente seu terceiro uniforme para a temporada 2018. A camisa é um modelo de verde camuflado, lembrando roupas usadas pelo exército. De acordo com a Adidas, que vai deixar de fabricar as camisas do clube no final do ano para entrada da Puma, o modelo com padrões geométricos apresenta um grafismo “diferenciado” ao torcedor palmeirense.

A camisa chega às lojas nesta semana e será vendida a 249,99 reais na versão masculina e 229,99 reais nas versões feminina e infantil. O novo uniforme já será usado pelo clube no próximo domingo, dia 12 de agosto, às 19h30 (de Brasília) – no Allianz Parque em São Paulo – contra o Vasco.

Veja os novos uniformes do Palmeiras