Palmeiras anuncia que disputará Florida Cup em janeiro de 2020

O Palmeiras é mais um clube brasileiro que vai disputar a Florida Cup, um torneio amistoso em Orlando, nos Estados Unidos, que é realizado em janeiro durante o período de pré-temporada no Brasil. Para a edição de 2020, a sexta da competição, a organização convidou o atual campeão brasileiro e anunciou que chamou também o Atlético Nacional, da Colômbia.

A Florida Cup, que acontece desde 2015, reúne times da Europa e América do Sul e será realizada em 2020 entre os dias 13 e 20 de janeiro. Todos os confrontos serão internacionais – ou seja, times do mesmo país não irão se enfrentar – e realizados no Exploria Stadium, estádio do Orlando City, em Orlando.

Palmeiras e Atlético Nacional são os dois primeiros clubes anunciados pela organização da Florida Cup. As demais equipes serão anunciadas nas próximas semanas, assim como a tabela de jogos e outras novidades da competição.

O time alviverde será o 27° a participar da Florida Cup, sendo o nono do Brasil. Os outros foram Flamengo, São Paulo, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense, Vasco, Bahia e Internacional.