Palmeiras anuncia contratação de Ricardo Goulart

O atacante Ricardo Goulart é reforço do Palmeiras para a temporada de 2019. Depois da liberação do Guanzhou Evergrande no começo desta semana, o clube acertou o contrato de empréstimo com o jogador, que jogava no futebol chinês desde 2015.

Em sua conta no Twitter, o Palmeiras divulgou uma mensagem endereçada ao jogador para anunciar a contratação. “Goulart, te desejo uma ótima estadia. E obrigado por assinar com o Palmeiras!”.

O jogador que operou o joelho direito estava se recuperando no Palmeiras desde o final do ano passado. Goulart tem contrato de empréstimo até o final de 2018, com opção de compra ao término. Ele usará a camisa 11 no clube alviverde.

Goulart foi campeão brasileiro em 2013 e 2014 pelo Cruzeiro e foi eleito o melhor jogador do torneio no ano da segunda conquista. Aos 27 anos, voltará a trabalhar com Luiz Felipe Scolari, com quem conquistou diversos títulos na China, pelo Guangzhou Evergrande.

Goulart foi campeão chinês em 2015, 2016 e 2017, artilheiro do torneio em 2016, com 19 gols, e melhor jogador em 2015 e 2016.

O atacante iniciou sua carreira em 2009, no Santo André. Foi emprestado ao Inter em 2011 e vendido ao Goiás em 2012. Chegou ao Cruzeiro em 2013 e, em dois anos, conquistou dois Campeonatos Brasileiros e um Mineiro, e foi eleito o melhor jogador do torneio em 2014.