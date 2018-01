Palmeiras antecipa venda de Mina ao Barcelona

O Palmeiras efetivou nesta segunda-feira a venda do zagueiro Yerry Mina ao Barcelona, da Espanha, por 45,6 milhões de reais. Dono de 80% dos direitos econômicos do defensor, o Palmeiras ficará com cerca de 38,6 milhões de reais enquanto o restante irá para o Santa Fe, da Colômbia, equipe que revelou o atleta.

Da quantia a ser recebida, cerca de 12 milhões de reais vão para o ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, responsável por bancar a transferência de Mina em 2016.

O Barcelona tinha um acordo de preferência de compra por Mina para depois da Copa do Mundo da Rússia por 35 milhões de reais. Ao antecipar a contratação, o clube espanhol pagou valor superior e resolveu um problema da posição neste começo de ano (Piqué, Umtiti, Vermaelen, Mascherano, que deve sair, e David Costas são os zagueiros do elenco).

Pelo Palmeiras, o colombiano disputou 49 partidas e fez nove gols e foi campeão brasileiro em 2016. Em 2017, as atuações foram prejudicadas por uma fratura no pé. Ele será o primeiro colombiano a atuar no elenco profissional do Barcelona.