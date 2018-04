Palmeiras alcança marcas históricas com vitória na Bombonera

O Palmeiras fez história ao vencer nesta quarta-feira o Boca Juniors em plena La Bombonera pela Copa Libertadores de 2018. Com o triunfo por 2 a 0, o clube se tornou a equipe brasileira com mais vitórias fora de casa (30) pelo torneio sul-americano, entrou para um seleto grupo de times nacionais a vencer no histórico estádio, e ainda conseguiu a maior diferença de placar de um estrangeiro contra o Boca, em Buenos Aires.

Com os gols de Keno e Lucas Lima, o Palmeiras ultrapassou o Cruzeiro (que tem 29 vitórias fora de casa). Além disso, antes apenas Santos, Cruzeiro, Paysandu e Fluminense (pela Libertadores), São Paulo e Internacional (por outras competições) haviam conseguido triunfar na casa do Boca Juniors em sua casa. No caso alviverde, portanto, foi a primeira vez (antes eram quatro empates e uma derrota). Os dados levam em conta apenas partidas oficiais.

Com o resultado, o Palmeiras é o primeiro time matematicamente classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores. O time lidera o grupo 8 com 10 pontos, contra cinco do Boca Juniors, três do Junior Barranquilla e um do Allianz Lima (os dois últimos ainda jogam na rodada, nesta quinta-feira).

Pela Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Alianza Lima, dia 3 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Peru. Já no Brasileirão, pega a Chapecoense, neste domingo, às 16h, no Allianz Parque.