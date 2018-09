Palmeiras diz ter neutralidade política após Felipe Melo apoiar Bolsonaro

O Palmeiras divulgou uma nota oficial em relação às declarações do volante Felipe Melo, que homenageou o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) após fazer o gol do empate em 1 a 1 contra o Bahia, no domingo, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. O clube adotou neutralidade política, defendendo quaisquer posições políticas de seus atletas, empregados e colaboradores.

“A Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público esclarecer que o posicionamento político do atleta Felipe Melo reflete, única e exclusivamente, uma manifestação particular, e não da instituição. O Palmeiras respeita qualquer posição política de seus atletas, empregados e colaboradores e ratifica a sua neutralidade nas questões políticas, partidárias, de crenças, religiões e quaisquer outras formas de manifestações pessoais”, informou o Palmeiras.

Veja abaixo a declaração completa do clube