País de Gales vence Bélgica e enfrenta Portugal na semifinal

O País de Gales surpreendeu e venceu a Bélgica por 3 x 1 na partida de quartas de final da Eurocopa.

A Bélgica começou muito melhor e, logo com seis minutos, o time belga fuzilou o gol galês, com três chutes a gol, que foram sendo desviados pela zaga. Aos 12, após tanto pressionar, os belgas abriram o placar. Nainggolan recebeu da entrada da área e chutou com força no canto alto direito do goleiro Hennessey, que nada pode fazer.

A partir daí, o time de Gales melhorou e foi para cima. Aos 29, após cobrança de escanteio de Ramsey, Ashley Williams subiu mais que a defesa adversária e, de cabeça, colocou no fundo das redes adversárias.

Após o empate, Gales seguiu melhor no jogo. A Bélgica até voltou um pouco melhor na segunda etapa, mas logo o País de Gales equilibrou o jogo. E aos nove da segunda etapa, Robson-Kanu deu lindo drible, tirando dois zagueiro do lance e, de frente com Courtois, mandou no cantinho.

Mais para o fim do jogo, a Bélgica foi para a pressão e Gales, melhor em campo, ficou com o contra-ataque. Aos 40, Gunter cruzou da direita e Vokes, dentro a área, ganhou da defesa e, de cabeça, colocou no fundo das redes belgas.

Com a vitória, o País de Gales se classifica par a semifinal, enfrentando Portugal.

