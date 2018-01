País de Gales anuncia ídolo Giggs como treinador

Grande ídolo do Manchester United e do País de Gales como jogador, Ryan Giggs agora será treinador da seleção de seu país. O ex-atacante de 44 anos tem como missão classificar o time para a Eurocopa de 2020, após a ótima campanha no torneio de 2016, em que alcançou às semifinais.

Desde sua aposentadoria dos gramados em 2014, Giggs manifestou desejo de ser treinador, mas teve apenas uma experiência, como interino do próprio Manchester United em 2014, por quatro partidas, enquanto ainda era jogador.

Na seleção, ele substituirá Chris Coleman, que após grande campanha na Eurocopa de 2016, falhou na tentativa de classificação do país para a Copa do Mundo e agora está no Sunderland.

Como jogador, Giggs disputou 64 partidas com a camisa do País de Gales entre 1991 e 2007. Sua estreia como treinador do time será no dia 22 de março, contra a China, pela Copa da China, em Nanning.

“I am so proud to have been given the honour of managing the National Team."#CroesoGiggsy #TogetherStronger — FA Wales (@FAWales) January 15, 2018