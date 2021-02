Pai dos goleiros Alisson e Muriel é achado morto em barragem no RS

José Agostinho Becker, pai dos goleiros Alisson, do Liverpool e da seleção brasileira, e Muriel, do Fluminense, foi encontrado morto horas após desaparecer em uma barragem no município de Lavras do Sul (RS), a 320 km de Porto Alegre, onde saíra para mergulhar na tarde de quarta-feira, 25. Ele tinha 57 anos.

O Corpo de Bombeiros de Caçapava do Sul, cidade vizinha que atendeu a ocorrência, informou que o corpo foi encontrado por volta das 22h50 da noite de quarta-feira por um amigo de José Agostinho e um funcionário da propriedade da família Becker. A Polícia Civil também estava no local.

José Agostinho Becker foi goleiro no futebol amador e inspirou a trajetória dos filhos, que iniciaram suas carreiras no time do coração da família, o Internacional. Pelas redes sociais, Fluminense, Inter e outros clubes e atletas prestaram suas homenagens a José Agostinho Becker e enviaram mensagens de apoio a Alisson e Muriel.

É com muita tristeza que recebemos a notícia da morte de José Agostinho Becker, pai dos nossos ex-goleiros Alisson e Muriel. O Clube do Povo deseja força aos familiares e amigos neste momento de tanta dor. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 25, 2021

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de José Agostinho Becker, pai dos goleiros Muriel e Alisson. Desejamos toda a força aos amigos e familiares. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 25, 2021

Que notícia triste! Meus sentimentos, irmão! Que Deus conforte os corações de toda sua família. 🙏 @Alissonbecker pic.twitter.com/0PulxWU8ah Continua após a publicidade — Oscar (@oscar8) February 25, 2021

Que notícia triste!! Muriel e Alisson minhas condolências. Que Deus conforte o corações de todos nessa família tão especial. 🙁 — PATO (@Pato) February 25, 2021

O Botafogo lamenta a morte do pai dos goleiros Alisson e Muriel. O Clube deseja conforto a todos os amigos e em especial à família Becker neste momento de dor. 🙏🏼⭐️ — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 25, 2021

Recebemos com tristeza a notícia do falecimento do pai dos goleiros Alisson e Muriel.

Desejamos muita força aos amigos e a família neste momento de profunda dor. — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 25, 2021

É com enorme pesar, que o Clube Atlético Mineiro recebe a notícia do falecimento de José Agostinho Becker,

pai do goleiro Alisson, do @LFCBrasil e da Seleção Brasileira; e Muriel, do @FluminenseFC. pic.twitter.com/POX8CqifJe — Atlético 😷 (@Atletico) February 25, 2021