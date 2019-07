Pai de Neymar nega especulações e diz que jogador se reapresentará ao PSG

A cada dia que passa, o destino de Neymar fica cada vez mais incerto. Na última segunda, o jornal catalão Sport havia publicado notícia sobre as negociações do craque brasileiro com seu ex-clube, o Barcelona. A nota, inclusive, afirmava que o camisa 10 não se apresentaria ao Paris Saint-Germain até resolver o imbróglio. Neymar da Silva Santos, pai e empresário do jogador, veio a público negar a informação. Em entrevista ao canal por assinatura Fox Sports, ele confirmou que o atacante de 27 anos continuará no Brasil tratando lesão no tornozelo e depois se apresentará ao clube francês, com que tem contrato até 2022.

“Isso (reunião com o Barcelona) não procede. Estou no Brasil e fico aqui até a apresentação do meu filho no Paris”, disse o pai de Neymar ao canal Fox Sports. O próprio Sport negou a reunião entre os representantes do jogador e do Barça, mas seguem apostando na negociação nos bastidores. Segundo a publicação catalã, as tratativas estão sob sigilo e serão tratadas diretamente pelo presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu. O Sport também crava que Neymar já chegou a um acordo verbal com seu antigo time para as próximas cinco temporadas, mas o acerto depende do PSG.

O periódico espanhol também divulgou nesta terça que o técnico Ernesto Valverde, depois de um período de reflexão, aprovou a contratação de Neymar. Ele já havia pedido a vinda do francês Antoine Griezmann para compor o ataque do Barcelona na próxima temporada, mas a possibilidade de ter Neymar foi uma surpresa para ele, que já pensou em como utiliza-los juntos.