Pai de Neymar e Cantona trocaram insultos após eliminação do PSG

Quer um princípio de incêndio? Fácil. Coloque no mesmo ambiente o polêmico ex-jogador francês Eric Cantona e o não menos irascível Neymar da Silva Santos, pai do camisa 10 do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira. Os dois protagonizaram uma tensa troca de insultos logo na última quarta-feira após a eliminação do time da capital francesa contra o Manchester United, da Inglaterra.

De acordo com a emissora de rádio francesa RMC, Cantona e Neymar Pai trocaram insultos depois que o francês pôs o dedo indicador sobre os lábios, fazendo sinal de silêncio – uma ironia ao nome da nova chuteira personalizada de Neymar, batizada com “Shhh”. O pai do jogador brasileiro, então, respondeu com xingamentos. Outro relato aponta que o pai de Neymar chegou até a invadir o camarote onde estava Cantona e outros ex-jogadores do United para tirar satisfações.

Manchester United legend Eric Cantona to PSG’s Neymar via Instagram. pic.twitter.com/u5HFxfuprr — Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) March 9, 2019

Neste sábado, o ex-camisa 7 do Manchester postou nova provocação direcionada ao jogador brasileiro. Durante a Copa do Mundo no ano passado, Cantona fez diversas postagens fazendo troça dos penteados e da fama de ‘cai-cai’ de Neymar. Virtualmente, ainda não houve resposta nem de Neymar, tampouco de seu pai, para a mais recente troca de farpas. O jogador brasileiro, que se recupera de uma nova lesão no pé direito, está no Catar, cumprindo a rotina médica estipulada pelo PSG.