Pai de Messi rebate LaLiga e diz que jogador pode sair de graça

A disputa entre Lionel Messi e Barcelona parece longe do fim e ganhou mais um protagonista: a liga espanhola que, assim como o clube catalão, não quer perder seu principal jogador. Nesta sexta-feira, 4, Jorge Messi, pai e agente do atacante argentino, emitiu um comunicado para rebater a posição de LaLiga de que Messi só poderia deixar o Barcelona caso pagasse sua multa rescisória de 700 milhões de euros (equivalente a mais de 4 bilhões de reais).

No último fim de semana, LaLiga fez coro à versão do Barcelona e afirmou que a cláusula que permitiria que Messi saísse gratuitamente havia se encerrado em junho e não recentemente, como entende o argentino, que, por sua vez, usa o fato de a pandemia do coronavírus ter alterado o calendário de 2020 para tentar forçar sua saída a custo zero.

“Em conformidade com a regra aplicável, a La Liga não aprovará um pedido de cancelamento de registro como jogador na federação espanhola de futebol, a menos que o valor da cláusula de rescisão tenha sido pago”, disse a La Liga em um comunicado.

Em sua resposta, o pai de Messi diz que “desconhece qual contrato foi analisado (por LaLiga)” e cita a cláusula da discórdia: “Tal e como assinala literalmente a cláusula 8.2.3.6 do contrato firmado entre o jogador e o clube: esta indenização não se aplicará quando a resolução do contrato por decisão unilateral do jogador tenha efeitos a partir da finalização da temporada 2019/2020”.

💣💥 ¡ÚLTIMO MOMENTO! 💣💥 A través de este comunicado, Messi insiste en salir rápido de Barcelona: desconoce el contrato y le responde a la Liga. pic.twitter.com/IG8D5Y0Qdp — TyC Sports (@TyCSports) September 4, 2020

Em suma, Messi tem contrato com o Barcelona até 2021 e uma cláusula em seu contrato que o liberaria gratuitamente caso tomasse essa decisão antes do fim da temporada 2019/2020. O Barcelona entende que a temporada se encerrava em junho, enquanto Messi, que fez seu último jogo, uma derrota por 8 a 2 para o Bayern de Munique, em 14 de agosto, acredita que as mudanças de calendário em razão da pandemia alterariam também o combinado em seu contrato.

Na quarta-feira, ao chegar em Barcelona, o pai de Messi chegou a dizer que permanecer no Barça era “difícil”, mas negou ter conversado com outros clubes ou com Pep Guardiola, atual treinador do Manchester City, com quem Lionel Messi conquistou duas Ligas dos Campeões pelo Barcelona. Jorge pai se reuniu com o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu e, após uma primeira conversa “cordial”, não houve acordo.

Messi havia comunicado no início da semana passada o seu desejo de deixar o clube após 20 anos e faltou aos treinos do time desde então. Enquanto isso, cresceu a tensão no Camp Nou, com pedidos de renúncia do presidente Bartomeu e até uma invasão ao estádio por parte de torcedores que clamavam pela permanência do ídolo.

Na semana passada, o secretário técnico do Barcelona, Ramón Planes, disse, em tom conciliador, que a diretoria lutaria por uma “melhor solução” para manter o “melhor jogador do mundo e da história”. Nesta sexta-feira, a emissora argentina TyC Sports informou que Messi mudou de ideia e está mais propenso a permanecer, pois não gostaria que o caso fosse parar nos tribunais, o que poderia manchar sua história no clube.

Messi chegou ao Barcelona aos 13 anos e jamais defendeu outro clube em sua carreira. Em 16 anos como profissional, se tornou o maior artilheiro da história do clube com 634 gols e ganhou 34 títulos, incluindo quatro das cinco Ligas dos Campeões da equipe.

Diversos clubes já se movimentam para tentar tirar o argentino do Camp Nou. O Manchester City, do técnico Pep Guardiola e do atacante Kun Aguero, um dos melhores amigos de Messi, aparece como favorito, mas já avisou que não pretende disponibilizar seus principais jogadores para possíveis trocas. Inter de Milão e PSG aparecem como outros candidatos. A definição pode sair nas próximas horas, após a reunião entre Jorge Messi e Bartomeu.

