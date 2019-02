Pai de Emiliano Sala descobre pela TV que avião do filho foi encontrado

Horacio Sala, pai do jogador argentino Emiliano Sala, ficou sabendo em uma entrevista à televisão que os destroços do avião em que seu filho e o piloto David Ibbotson estavam foi encontrado. Na cidade de Progreso, em Santa Fé, na Argentina, onde vive, Horacio disse que ficou incrédulo com a notícia recebida. “Não posso acreditar. É um pesadelo. Estou desesperado”, disse ao canal Crónica TV, chorando com o recebimento da informação.

O último contato de Horacio com a família, que está na Europa acompanhando as buscas, aconteceu na tarde de sábado. “Me comunico todos os dias com eles, mas como não tenho Whatsapp, é difícil o contato. Me diziam que passavam os dias e não havia notícias nem de Emiliano nem do avião”, disse o pai do jogador.

Emiliano Sala viajava em um pequeno avião que ia de Nantes, na França, para Cardiff, no País de Gales, onde o argentino, que jogava no Nantes, assinaria contrato com o Cardiff City, seu novo clube. No dia 21, o sinal do avião sumiu. A família do jogador pediu para que as buscas, que haviam sido encerradas em 24 de janeiro por falta de indícios, fossem retomadas, e contratou o investigador particular David Mearns. Na noite de domingo 3, Mearns afirmou ter encontrado os destroços do avião no fundo do Canal da Mancha.

“Destroços do avião que levava Emiliano Sala e era pilotado por David Ibbotson foram localizados nesta manhã. Uma identificação visual foi realizada”, informou David Mearns em seu Twitter. “As famílias de Emiliano Sala e David Ibbotson foram notificadas pela polícia. A AAIB (Agência Britânica de Investigação de Acidentes Aéreos) fará uma declaração amanhã (segunda-feira). Nesta noite, nossos corações estão com as famílias e amigos de Emiliano e David.”

Ainda não foi divulgada nenhuma informação sobre o encontro de corpos. A AAIB prometeu uma entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira 4.