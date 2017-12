Pachuca sofre para vencer o Wydad e encara o Grêmio na semifinal

O Pachuca precisou de um gol aos sete minutos do segundo tempo da prorrogação para vencer o Wydad Casablanca por 1 a 0, neste sábado, e avançar para a semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, disputado nos Emirados Árabes Unidos.

O gol de Víctor Guzmán classifica o time mexicano para o duelo contra o Grêmio, que com o tricampeonato da Libertadores avançou diretamente para a semifinal do torneio. O uruguaio Jonathan Urretaviscaya cruzou a bola pelo lado direito na cabeça do artilheiro. Faltavam apenas oito minutos para a partida ir para a disputa pro pênaltis.

Os mexicanos ainda jogaram com um a mais desde os 24 minutos do segundo tempo regulamentar, quando o meia Brahim Nakach recebeu o segundo cartão amarelo. Com o resultado, o Pachuca repetirá, no mínimo, a melhor participação no Mundial de Clubes – em 2008, terminou na quarta colocação.

O duelo contra o Grêmio será na terça-feira, 12 – o time brasileiro terá a vantagem de enfrentar um adversário desgastado pelo longo jogo disputado neste sábado.

No outro jogo de quartas de final, o Al Jazira surpreendeu ao vencer o Urawa Red Diamonds por 1 a 0, gol do ex-corintiano Romarinho, e avançar para a semifinal. O time vai encarar o poderoso Real Madrid na semifinal.

