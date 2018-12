OTRO, a nova empreitada de Messi, Zidane, Neymar e cia

Um grupo de craques do futebol lançou nesta segunda-feira, 3, a plataforma digital OTRO, que funcionará como uma espécie de fã clube para torcedores do mundo todo. Trata-se de uma ferramenta na qual os ídolos compartilharão histórias e produzirão conteúdo exclusivo de suas vidas fora dos gramados para assinantes do aplicativo, em forma de vídeos, fotos e textos.

Lionel Messi, Neymar, David Beckham, Zinedine Zidane, James Rodríguez, Luis Suárez, Isco, Romelu Lukaku, Jerome Boateng, Paulo Dybala, Gabriel Jesus, Lieke Martens, Benjamin Mendy, Dele Alli, David Luiz, Toni Duggan e Eric Cantona farão parte do grupo que representa dez nações e quase um bilhão de seguidores nas redes sociais.

Os torcedores podem se registrar gratuitamente no site ou no aplicativo, para o acesso a diversos conteúdos grátis, mas uma série de conteúdos exclusivos só estarão disponíveis para assinantes do pacote ilimitado, ao custo de 9,90 reais mensais.

A plataforma também disponibilizará séries gratuitas com esses jogadores, em documentários de futebol com jogadores e ex-jogadores, falando da vida fora do campo, dos momentos de felicidade e agonia nos gramados. A empresa ainda fornece estatísticas fotos e fatos dos jogadores por meio das parcerias com as empresas OPTA, IMG e Getty Images.

Na última sexta-feira, 30, uma foto de Messi com Zidane causou certa estranheza e impacto entre torcedores pelo mundo, mas tratava-se de uma divulgação da nova ferramenta.