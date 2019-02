Osorio alega ‘motivos familiares’ e deixa a seleção do Paraguai

O técnico colombiano Juan Carlos Osorio anunciou nesta quarta-feira, 13, que deixou o comando da seleção do Paraguai, após apenas cinco meses no cargo.

“Por motivos familiares próprios, infelizmente não posso continuar no cargo. Gostaria de agradecer a todos pelo apoio. Foi um orgulho para mim dirigir, conduzir e treinar a seleção”, disse o treinador em entrevista coletiva, em Assunção.

Por sua vez, o presidente da Associação Paraguaia de Futebol (APF), Robert Harrison, afirmou que a decisão foi tomada em “acordo mútuo”.

O ex-treinador do São Paulo assumiu o posto em setembro do ano passado, depois de dirigir o México no Mundial de 2018, com os objetivos de comandar a seleção do Paraguai na Copa América no Brasil e de conseguir a classificação para a Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar.