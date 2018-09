Osmar Loss deixa cargo de técnico do Corinthians

Minutos após a derrota para o Ceará por 2 a 1 no Castelão, o Corinthians anunciou a saída do técnico Osmar Loss, que, no entanto, seguirá no clube como auxiliar. Em entrevista coletiva no estádio Castelão, o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves agradeceu o treinador gaúcho de 43 anos pelos serviços prestados, mas afirmou que “é hora de mudar.”

O dirigente não revelou se buscará um profissional mais experiente para a função, nem deu um prazo para a chegada do novo treinador do Corinthians. Loss assumiu o cargo em maio, após a saída de Fábio Carille. Em 25 jogos, Loss somou 10 vitórias, cinco empates e 10 derrotas.

Com 30 pontos no Brasileirão, o atual campeão está a apenas sete pontos da zona de rebaixamento, depois de 23 rodadas. No próximo domingo, o Corinthians enfrentará o Palmeiras no Allianz Parque. Três dias depois, enfrenta o Flamengo no Maracanã, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil.