Oscar estreia marcando e Shanghai SIPG se classifica na Liga dos Campeões

Assim como acontece na Libertadores e na Liga dos Campeões

da Europa, a Liga dos Campeões da Ásia tem uma fase playoff, antes da fase de grupos,

classificando os vencedores para a fase de grupos. E nesta terça (7), o

Shanghai SIPG, de Oscar, estreou no torneio com gol do brasileiro e vaga.

E o jogo foi na China contra o Sukhothai, da Tailândia. E os

chineses venceram o jogo único por 3 x 0, classificando-se para a fase de

grupos. Em com 34 minutos, em seu jogo de estreia, Oscar marcou o primeiro gol

do time chinês.

Outro brasileiro, há mais tempo no extremo oriente, Elkeson,

marcou, de calcanhar, o segundo do time cinco minutos depois, aos 39 do

primeiro tempo. O terceiro gol veio aos

13 da segunda etapa, com Toopkhuntod, contra. O time ainda teve outro

brasileiro em campo: Hulk.

Com o triunfo, o Shanghai SIPG classificou-se no grupo F da

Liga dos Campeões da Ásia, ao lado de FC Seoul-COR, Urawa Red Diamonds-JAP e

Western Sydney Wanderers-AUS.

Veja os gols do jogo