Os jovens que despontaram como futuros craques na Eurocopa

A Eurocopa coroou o renascimento da campeã Itália e assistiu o desabrochar de diversos jovens talentos. Nas mais variadas equipes, garotos em início de carreira já assumiram papel de protagonismo e demonstraram estar prontos para explodir no cenário de elite.

Confira, abaixo, os principais destaques jovens do torneio escolhidos pela redação de PLACAR:

Gianluiggi Donnarumma (22 anos)

Escolhido como melhor jogador do torneio, o goleiro italiano foi peça fundamental no título da Azzurra. Revelado pelo Milan, onde foi treinado pelo brasileiro Dida, Donnarumma estreou profissionalmente aos 16 anos e, aos 18 anos, já tinha uma centena de jogos pelo clube milanês. Na Euro, foi essencial nas disputas de pênaltis da semifinal e da final. Jogará a temporada 2021/22 pelo PSG, ao lado dos craques Neymar e Mbappé. O sucessor de Gianluigi Buffon tem tudo para marcar época na meta italiana.

Pedri (18 anos)

Melhor jogador jovem da Euro, Pedri é o toque de esperança para o futebol espanhol. Meio-campista de passe qualificado e aliado ao futebol moderno, já é comparado a grandes estrelas do esporte (o técnico Luis Enrique disse que nunca viu um jogador com tanta maturidade aos 18 anos, nem mesmo “Don Andrés Iniesta”. Eliminado nas semifinais, o atleta acertou 91% dos passes que tentou, segundo o site SofaScore. Titular absoluto do Barcelona, é um dos pilares da reconstrução do clube.

Bukayo Saka (19 anos)

O pênalti errado que deixou a Inglaterra com o vice-campeonato não pode apagar a boa competição de Saka, muito menos minar o seu futuro no futebol europeu. Revelado pelo Arsenal, o atleta leva vantagem pela sua polivalência, podendo atuar como lateral-esquerdo, ponta e meio-campista.

Jérémy Doku (19 anos)

Considerado grande nome da nova fase da “geração belga”, Doku é um atacante que encanta. Driblador, veloz e agudo, pode atuar nas duas pontas. Jogou apenas duas vezes nesta Euro pela Bélgica, mas impressionou, sobretudo na derrota para a campeã Itália. Titular do clube francês Stade Rennes, teve seu nome ventilado nos gigantes Liverpool e Bayern de Munique.

Mikkel Damsgaard (21 anos)



Mikkel Damsgaard pode mudar de clube na ItáliaPrincipal destaque da campanha da Dinamarca, Damsgaard é mais um jovem que sai da Eurocopa em alta. Criativo, o meia-atacante conta com bom passe e finalização, o que o coloca em um patamar alto. O atleta do Sampdoria atrai olhares do Milan e pode movimentar milhões de euros na próxima janela.

Breel Embolo – 24 anos

Destaque de uma Suíça surpreendente, Embolo se colocou em relevância após a Euro. Formado pelo Basel e com passagem pelo Schalke 04, o atacante joga atualmente no Borussia Monchengladbach e portais ingleses o cogitaram no Manchester United.