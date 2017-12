Os grandes jogadores que farão sua última Copa do Mundo

Com mais de 32 anos durante a disputa da Copa, esses jogadores, que são ou já foram sucesso no futebol mundial, deverão disputar o torneio pela última vez. Será a grande chance de se despedirem com chave de ouro.

Pepe (Portugal) – Esteve nas Copas de 2010 e 2014

Zagueiro brasileiro naturalizado português com 10 temporadas jogando pelo Real Madrid, terá 35 anos durante a Copa do Mundo. Com 39 anos, dificilmente será opção para o torneio de 2022.

Cristiano Ronaldo (Portugal) – Esteve nas Copas de 2006, 2010 e 2014

Cinco vezes melhor jogador do mundo pela Fifa, disputará a Copa do Mundo com 33 anos. O craque do Real Madrid até tem disposição para jogar em 2022, mas com 37 anos a dificuldade será maior.

Andrés Iniesta (Espanha) – Esteve nas Copas de 2006, 2010 e 2014

Craque do Barcelona e campeão do mundo em 2010, participará de seu quarto mundial. Terá 34 anos durante a disputa e deverá se aposentar da seleção logo após o torneio.

David Silva (Espanha) – Esteve nas Copas de 2010 e 2014

Craque do Manchester City desde 2010, quando conquistou a Copa do Mundo com a Espanha, disputará seu terceiro mundial, que deverá ser o último, pois já tem 32 anos.

Vincent Kompany (Bélgica) – Esteve na Copa de 2014



Experiente zagueiro do Manchester City, é o vice-capitão do time belga e tem 32 anos. Disputará apenas sua segunda Copa, mas como vem sofrendo com lesões, dificilmente estará com o time em 2022.

Luka Modric (Croácia) – Esteve nas Copas de 2006 e 2014

A Croácia sofreu para se classificar para a Copa de 2018, mas chegou lá com ajuda do experiente meia do Real Madrid. Com 32 anos, deverá jogar sua terceira e última Copa.

Mario Mandzukic (Croácia) – Esteve na Copa de 2014

Centroavante de muita qualidade, com passagens por Bayern de Munique, Atlético de Madri e Juventus, também deverá fazer sua última Copa, com 32 anos. Mas, ao contrário de Modric, esse será apenas o segundo mundial do jogador.

Keisuke Honda (Japão) – Esteve nas Copas de 2010 e 2014

Japonês que fez sucesso na Europa, jogando especialmente por CSKA Moscou e Milan, disputará sua terceira Copa, com 32 anos. Foi talvez o maior nome do futebol japonês, mas não deverá disputar o torneio em 2022.

Tim Cahill (Austrália) – Esteve nas Copas de 2006, 2010 e 2014

Tim Cahill já será uma espécie de fenômeno dessa Copa, sendo um dos jogadores mais velhos, com 38 anos. Jogou quase toda sua carreira no futebol inglês e deverá se aposentar após a disputa do Mundial.

Oribe Peralta (México) – Esteve na Copa de 2014

Autor dos dois gols mexicanos na final das Olimpíadas de 2012, contra o Brasil, o atacante disputará a Copa com 34 anos. Apesar disso, jogou apenas o último Mundial.

Bryan Ruiz (Costa Rica) – Esteve na Copa de 2014

Destaque do meio de campo na Costa Rica na última Copa do Mundo, quando o time chegou às quartas de final, disputa a Copa deste ano com 32 anos. Até poderá disputar o próximo mundial com a experiência de 36 anos nas costas, mas é improvável.

Daniel Alves (Brasil) – Esteve nas Copas de 2010 e 2014

Experiente lateral direito brasileiro com passagens por Barcelona, Juventus e PSG, será titular pela última vez em 2018, já com 35 anos de idade. Essa será sua terceira Copa seguida.

Thiago Silva (Brasil) – Esteve nas Copas de 2010 e 2014

Apesar de não ser titular, esteve muitas vezes entre os melhores do mundo da Fifa. Após o fracasso em 2014, tenta resgatar o orgulho perdido e deverá ter sua última chance, pois disputará o Mundial com 33 anos.

Diego Godín (Uruguai) – Esteve nas Copas de 2010 e 2014

Com 32 anos, o zagueiro do Atlético de Madri estará em sua terceira e possivelmente última Copa. Campeão da Copa América de 2011, é o capitão da equipe uruguaia.

Falcao García (Colômbia) – Nunca disputou uma Copa

Atacante que deveria ser o grande nome da Colômbia em 2014, mas sofreu com lesões. Deverá jogar sua primeira e última Copa com 32 anos. Caso não sofra com lesões…

Paolo Guerrero (Peru) – Nunca disputou uma Copa

Aos 34 anos, o atacante do Flamengo jogará a primeira e provavelmente única Copa do Mundo, pela idade avançada. Correu risco de não disputar o torneio por ter caído no exame antidoping após jogo contra a Argentina pelas Eliminatórias e pegar suspensão de um ano. Após redução da pena para seis meses, jogador está liberado para jogar no Mundial.

Javier Mascherano (Argentina) – Esteve nas Copas de 2006, 2010 e 2014

Um dos melhores jogadores da última Copa do Mundo, responsável por levar a Argentina ao vice-campeonato, ainda é uma referência para a seleção, apesar de não ser mais titular absoluto. Disputará a Copa com 34 anos.