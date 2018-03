Os ‘Futebolíssimos’ traz mistério, diversão e muito futebol

Nove crianças criam um clube secreto para manter vivo o sonho de jogar futebol. Canela, o centroavante de onze anos, narra as histórias e os mistérios ao redor do time na série de livros espanhóis Os Futebolíssimos (Edições SM). Com mais de 1,5 milhão de exemplares vendidos em diversos países, chega ao Brasil com os dois primeiros de doze volumes: O Mistério dos Árbitros Adormecidos (Edições SM; 295 páginas; 46 reais) e O Mistério dos Sete Gols Contra (Edições SM; 287 páginas; 46 reais).

Escrito por Roberto Santiago, com ilustrações de Enrique Lorenzo, o livro infanto-juvenil conta as aventuras do Soto Alto Futebol Clube, equipe de meninos em um vilarejo na Espanha, próximo à cidade de Madri. Além do centroavante Canela, o time é formado pelo goleiro Caminhas, o lateral direito Aflito, a lateral esquerda Marilyn, o zagueiro Tomás, o meia Toni e a ponta Helena, por quem Canela tem um grande encantamento. Os reservas são Oito e a goleira Anita, que trocou o balé pelo futebol.

No primeiro livro da série, o time dos meninos corre o risco de ser rebaixado e extinto. Além de buscar um melhor resultado esportivo, eles tentam resolver o mistério dos árbitros que dormem em campo e atrapalham o desempenho do Soto Alto. Essa primeira edição também chega ao cinema no segundo semestre, na Europa.