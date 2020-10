Os destaques do fechamento da janela de transferências na Europa

O fechamento da janela de transferências dos principais campeonatos europeus chegou ao fim na última segunda-feira 5, com alguns movimentos surpreendentes. O principal deles foi o anúncio do atacante uruguaio Edinson Cavani, 33, pelo Manchester United. Cogitado até por clubes no Brasil, Cavani assinou contrato por uma temporada, com opção de extensão por mais um, até junho de 2022.

Com isso, clubes da Itália, Inglaterra, Alemanha e França encerraram a possibilidade de novas contratações. Na Inglaterra, um parênteses, já que para transações envolvendo apenas clubes do país, o prazo vai até o próximo dia 16. Portugal, por sua vez, fecha a sua janela nesta terça, 6.

O United também anunciou a contratação do lateral esquerdo brasileiro Alex Telles, 27, presente na última convocação para a seleção brasileira anunciada por Tite, para os jogos contra Bolívia (9) e Peru (13) pelas Eliminatórias da Copa de 2022. Telles estava no Porto desde 2016, após passagem por Galatasaray e Inter de Milão, também na Europa, e era nome cotado desde o início da abertura da janela.

🇧🇷 Our new Selecao star ⭐️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) October 6, 2020

Outros brasileiros também movimentaram o mercado no último dia. O atacante Douglas Costa, 30, foi emprestado sem custos pela Juventus ao Bayern de Munique. Situação semelhante a do também atacante Rafinha Alcântara, 27, ex-Barcelona, que acertou com o PSG. De acordo com a imprensa espanhola há possibilidade de inclusão de um pagamento de 3 milhões de euros em bônus entre os clubes.

Na Inglaterra, o Leeds United, do técnico argentino Marcelo Bielsa, anunciou o meio-campista Raphinha, 23, do Rennes. A negociação foi concluída por 17 milhões de euros. Wendel, meia do Sporting, deixou o clube português para acertar com o Zenit, da Rússia, por cerca de 20 milhões de euros.

Em Portugal, no último dia de janela, há expectativa para que o Porto ainda anuncie o zagueiro Lucas Veríssimo, do Santos, por 6,5 milhões de euros. O clube brasileiro precisa de aprovação do Conselho Deliberativo para oficializar a venda. Na Itália, o atacante italiano Federico Chiesa, 22, destaque da Fiorentina, foi negociado com a Juventus em um empréstimo de 10 milhões de euros. O valor mais alto do último dia de transferências foi pago pelo Arsenal pela contratação do volante ganês Thomas Partney, por 50 milhões de euros.

Na atual janela, o nome mais relevante foi o do atacante alemão Kai Havertz, contratado pelo Chelsea logo na reabertura do mercado por 80 milhões de euros.Entre os brasileiros, a principal movimentação financeira envolveu o volante Arthur, negociado por 72 milhões de euros pelo Barcelona com a Juventus.

Apesar disso, essa foi uma janela que expôs uma nova realidade econômica decorrente da pandemia da Covid-19, que contou com campeonatos interrompidos, jogos sem públicos, regulamentos reformulados, negociação de redução salarial de jogadores e outras dificuldades. A principal janela de transferências do ano apresentou queda significativa comparada ao mesmo período de 2019: mais de 7 bilhões de euros.

Os principais destaques do fechamento da janela:

Edinson Cavani-URU (sem clube)

sem custos, Manchester United-ING

Thomas Partey-GAN (Atlético de Madrid-ESP)

50 milhões de euros, Arsenal-ING

Jéremy Doku (Anderlecht-BEL)

26 milhões de euros, Rennes-FRA

Wendel (Sporting-POR)

20 milhões de euros, Zenit-RUS

Raphinha (Rennes-FRA)

17 milhões de euros, Leeds United-ING

Chris Smalling (Manchester United-ING)

15 milhões de euros, Roma-ITA

Alex Telles (Porto-POR)

15 milhões de euros, Manchester United-ING

Federico Chiesa (Fiorentina-ITA)

10 milhões de euros, Juventus-ITA

Rafinha Alcântara (Barcelona-ESP)

sem custos, Paris Saint-Germain-FRA

Éric Choupo-Moting (sem clube)

sem custos, Bayern de Munique-ALE