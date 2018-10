Os bastidores da crise do Real Madrid

A má fase do Real Madrid está longe de acabar. Neste sábado, o time do técnico Julen Lopetegui perdeu mais uma vez na temporada, para o Levante, por 2 a 1, jogando em casa, no estádio Santiago Bernabéu. Com números tão baixos no início de temporada, o treinador é alvo de críticas da torcida e da imprensa espanhola, que já garante que Lopetegui será demitido em breve. A falta de gols, o baixo aproveitamento e as poucas contratações feitas são as principais reclamações.

É a terceira derrota seguida do time espanhol, que não vence a cinco jogos e só marcou um gol no período – o do brasileiro Marcelo, neste sábado. O gol de honra na derrota para o Levante quebrou um jejum que já durava 481 minutos, superando a pior marca da equipe na história, quando ficou 464 minutos sem balançar as redes na temporada 1984/1985.

Apesar dos números e das críticas, o técnico Lopetegui não está preocupado com a demissão. “A última coisa que penso é nisso. Tenho que reerguer os rapazes rapidamente, porque temos um jogo muito importante na Champions em três dias”, afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Marcelo defendeu o treinador e disse que o elenco está “até a morte com o professor”. “Não é bom que não ou deixem trabalhar, que se falem tolices sobre a necessidade de um técnico novo ou um novo atacante”, afirmou o brasileiro, após o o jogo contra o Levante.

Uma aposta falida

O jornal madrilenho Marca não poupou o treinador depois de mais um resultado adverso. A publicação soltou uma nota sobre a partida afirmando que a escolha de Julen Lopetegui foi “uma aposta falida”. O técnico deixou o comando da seleção espanhola na véspera da estreia da Copa do Mundo, em julho, para assumir o Real Madrid já na pré-temporada.

De acordo com o texto, o futuro de Lopetegui já está sentenciado. Só falta decidir a data que o treinador será demitido, “se não hoje, amanhã, ou semana que vem”, diz a nota. O Marca, porém não coloca a culpa só no treinador. Com a saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus, o jornal afirma que o Real Madrid não contratou os reforços pedidos pelo treinador e resolveu confiar em jogadores que já estavam no clube para suprir a falta do craque português.

“Conforme avançava o verão e nenhum dos seus pedidos chegavam, não entendia como não vinha ninguém para suprir a saída de Cristiano Ronaldo. Florentino Pérez [presidente do Real Madrid] acreditava que Benzema, Bale e, sobretudo, Vinícius [Júnior, ex-jogador do Flamengo] eram mais do que suficientes para suprir a venda do maior goleador da história do Real Madrid. Florentino ignorou as estatísticas de gols de Benzema, o número de lesões de Bale e a data de nascimento de Vinícius, um brasileiro de 18 anos, que nem jogou contra o Levante”, argumenta o Marca.

Marcelo também falou sobre o assunto. “No ano passado, quando Cristiano não marcava, a imprensa falava que necessitávamos de um atacante. Depois, ele calou milhares de bocas”, disse o jogador. “É injusto avaliar atacantes no início de temporada. Se, no fim, não ganharmos nada, e eles não fizerem gol, tudo bem. Mas, é injusto pedir e falar da falta de gols agora”, completou.

De acordo com informações da Agência EFE, o técnico Julen Lopetegui está mantido no comando do Real Madrid, pelo menos, até o próximo dia 28, quando será disputado clássico com o Barcelona, válido pelo Campeonato Espanhol.