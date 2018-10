Orgulhoso, Cristiano Ronaldo exibe gols do filho na Juventus

De folga depois de ser dispensado de jogos da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo teve um fim de semana de “pai coruja”. Ele compareceu ao jogo de seu filho, Cristiano Júnior, pela equipe sub-9 da Juventus e, orgulhoso, exibiu os gols do garoto em suas redes sociais. Na legenda, utilizou um emoji de “apaixonado”.

Pelas imagens, é possível ver que Cristianinho herdou algumas das qualidades do pai e se destaca, inclusive fisicamente, entre os garotos da idade. No primeiro gol, deu belos dribles na zaga e no goleiro, antes de marcar. No segundo, invadiu a área pela direita e bateu forte e cruzado.

Cristiano Júnior, de 8 anos, começou a treinar na Juventus em agosto, logo que seu pai trocou o Real Madrid pela equipe italiana. Em entrevista recente à emissora BeIn Sports, o astro português contou que o filho sonha em ser jogador de futebol. “Ele diz que será melhor do que eu, mas eu acho difícil”, brincou o craque de 33 anos.

Atualmente, Cristiano Ronaldo vive momento conturbado: acusado de estupro pela modelo americana Kathryn Mayorga, vem enfrentando mal-estar com clube e patrocinadores. O jogador jura inocência e diz que a relação com Kathryn, em 2009, foi consensual.