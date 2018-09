Operário de Ponta Grossa vence o Cuiabá e conquista a Série C

O Operário Ferroviário de Ponta Grossa calou mais de 41 mil torcedores presentes na Arena Pantanal, na noite deste sábado, e conquistou o título da Série C do Campeonato Brasileiro ao vencer o Cuiabá por 1 a 0. A partida teve paralisação de hora e meia por queda de energia e terminou com grandes defesas do goleiro Simão, do Operário, que garantiu o título aos paranaenses. A partida de ida, há uma semana, terminou empatada em 3 a 3

Esta é a primeira vez que um time conquista as Séries D e C em sequência. O Operário foi campeão paranaense em 2015, mas teve dificuldades nas temporadas seguintes, com rebaixamento no estadual. No ano passado, se recuperou com a conquista da Série D e, neste ano, venceu a segunda divisão do Paraná e conquistou a Série C. Em agosto de 2017, o presidente da equipe, José Alvaro Goes Filho tinha revelado à PLACAR/VEJA qual era o objetivo da equipe, que ainda buscava acesso para a terceira divisão nacional: “Nosso sonho é Série A”.

A partida deste sábado quebrou o recorde de público da Arena Pantanal, estádio construído para a Copa do Mundo de 2014. 41.312 torcedores estiveram presentes, superando a marca anterior de 40.499 no jogo entre Nigéria e Bósnia Herzegovina, na primeira fase do Mundial.

Com três minutos de jogo, houve queda de energia que deixou parte dos refletores sem luz. Com isso, o árbitro paralisou a partida e só retornou uma hora e meia depois. Com nove minutos do segundo tempo, Bruno Batata aproveitou o rebote e fez o gol do título. Até o fim da partida, o Operário se defendeu, enquanto o Cuiabá pressionava, apoiado pela torcida. Houve uma grande pressão nos minutos finais, mas o goleiro Simão fez diversas defesas e garantiu o título.