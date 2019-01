Onde e como assistir ao sorteio da Copa América 2019

A Conmebol vai sortear nesta quarta-feira, 24, os participantes dos grupos da Copa América de 2019, disputada no Brasil. O evento começa às 20h30 (horário de Brasília), na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e será transmitido em TV fechada pelo canal SporTV.

A competição será disputada por doze seleções, dez da América do Sul além dos convidados Japão e Catar. As equipes serão divididas em três grupos de acordo com o ranking da Fifa de dezembro de 2018, que definiu a separação dos países em quatro potes.

O Brasil ficará no Grupo A. Também no pote 1, estarão Uruguai e Argentina (cabeças de chave por ranking), que irão para os Grupos B ou C. Depois, serão sorteados os países que formarão cada chave. Colômbia, Chile e Peru estão no pote 2; Venezuela, Paraguai e Japão ficarão no pote 3; enquanto que o pote 4 terá Equador, Bolívia e Catar. Mesmo em potes diferentes, japoneses e catarianos, como seleções convidadas, não podem ficar em um mesmo grupo.