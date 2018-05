Olympique e Atlético de Madri decidem Liga Europa; como assistir

Depois de 25 anos, o Olympique de Marselha pode voltar a ser campeão continental. O tradicional clube francês decide nesta quarta-feira, às 15h45 (de Brasília), a Liga Europa diante do Atlético de Madrid. O jogo acontece no estádio Parc Olympique Lyonnais,casa do Lyon, um dos grandes rivais do Olympique, o que motiva ainda mais a equipe francesa a tentar superar o favorito Atlético. O jogo será transmitido em TV fechada pelos canais ESPN Brasil e Fox Sports e Esporte Interativo.

O Olympique é o único clube da França a ter conquistado a Liga dos Campeões ao bater o Milan por 1 a 0 na grande decisão em 1993. Ainda perdeu mais duas finais Copa da Uefa, antiga versão da Liga Europa, em 1999 e 2004. Já o Atlético de Madrid está bem mais habituada a decisões continentais recentes: venceu a Liga Europa em 2010 e 2012 e perdeu a final da Liga dos Campeões em 2014 e 2016.

“Temos uma chance muito pequena de vencer, mas vamos dar tudo. Jogar contra o Atlético é um grande evento para nós. Uma final na França é uma oportunidade fantástica. Nenhum clube francês já ganhou este troféu. Seria fantástico se pudéssemos ser os primeiros”, disse Rudi Garcia, técnico do Olympique, em entrevista coletiva.

Para conseguir superar o favoritismo do Atlético de Madrid e compensar a ausência do lesionado Rolando, o Olympique deve confiar no seu sistema defensivo em uma dupla de zaga formada por Adil Rami e o brasileiro Luiz Gustavo, que se tornou peça fundamental no seu primeiro ano no time. Já no setor ofensivo, o Olympique confia em Florian Thauvin, autor de 26 gols nesta temporada, e Dimitri Payet.

O Atlético de Madrid reconhece que carrega o status de favorito desde o início da sua participação na Liga Europa – foi relegado ao torneio após a queda na fase de grupos da Liga dos Campeões. “Eles são muito perigosos, particularmente no meio-campo e no ataque. Será certamente um jogo difícil. Ser amplamente apontado como favorito aumentou nosso senso de dever e responsabilidade. E aqui estamos”, disse o argentino Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid e que está suspenso da final.

A principal esperança da equipe espanhola é justamente um jogador francês: Antoine Griezmann, que formará dupla de ataque com o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa.