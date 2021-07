Olympique de Marselha não libera Gerson para disputa da Olimpíada

Gerson não deve jogar a Olimpíada de Tóquio. O ex-jogador do Flamengo, recentemente contratado pelo Olympique de Marselha, não recebeu a liberação do clube francês para ir com a seleção brasileira ao Japão. O meio-campista revelou publicamente o seu desejo de representar o Brasil nos Jogos, mas o Olympique manteve a decisão, para não perder o meio-campista no início de temporada.

Pelo fato de o calendário olímpico não integrar as chamadas Datas Fifa, ao contrário das partidas de Eurocopa, Copa América e Eliminatórias, os clubes têm autonomia sobre a liberação do atleta. O argentino Jorge Sampaoli, atual treinador do clube francês, vê Gerson como peça essencial em seu novo projeto esportivo e espera contar com o meia desde o primeiro dia de trabalho.

Na chegada ao clube francês, Gerson e seus representantes afirmaram que, para o atleta, era um sonho disputar uma Olimpíada. Porém, pelo investimento de 154 milhões de reais, a decisão do Olympique não mudou pela vontade pessoal do jogador.

Dessa maneira, a não ser que haja uma reviravolta, a seleção convocada por André Jardine já tem dois desfalques confirmados por decisão dos clubes detentores dos direitos. Além de Gerson, seu ex-companheiro de Flamengo, Pedro, também não será cedido.

A seleção olímpica se apresenta em São Paulo em 1º de julho e estreia na competição no Japão dia 22, contra a Alemanha, numa reedição da última final. Enquanto os Jogos acontecem na Ásia, serão disputados jogos decisivos da Libertadores e da Copa do Brasil, além do Brasileirão.