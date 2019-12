Olimpia confirma renovação com Roque Santa Cruz, de 38 anos

Tetracampeão paraguaio e adversário do Santos na fase de grupos da Taça Libertadores, o Olimpia anunciou nesta quarta-feira, 25, que continuará contando com o experiente centroavante Roque Santa Cruz, que, aos 38 anos, fechou o último Torneio Clausura como artilheiro, com 15 gols.

“Continuamos juntos” e “Roque 2020” são algumas das manchetes da página oficial do tricampeão continental, junto com um comentário que lembra a origem do jogador dentro do clube e a carreira de sucesso no exterior até voltar a ‘Para Uno’, como popularmente é conhecido o estádio Manuel Ferreira.

¡Oficial! Nació en #ParaUno, hizo del mundo su casa, lo adoptaron en cada rincón y se hizo leyenda llevando siempre a #Olimpia en el corazón. Publicidade ¡Seguimos juntos, @RoqueSantaCruz!#Roque2020 pic.twitter.com/QKAONVbFg0 — Club Olimpia (@elClubOlimpia) December 25, 2019

“Oficial! Nasceu em Para Uno, fez do mundo a sua casa, foi adotado em todos os cantos e se tornou uma lenda, carregando sempre o Olimpia no coração. Ainda estamos juntos, Roque Santa Cruz!”, escreveu o ‘Decano’ no Twitter, junto com a hashtag “Roque 2020”.

A notificação chega em um dos melhores momentos da carreira de Santa Cruz, que com a sua experiência tem sido o pilar do elenco nos últimos dois anos, em que a equipe venceu dois Aperturas e dois Clausuras. No último desses quatro títulos, ele foi eleito o melhor jogador pela Associação Paraguaia de Futebol.

Com o centroavante no elenco, o técnico argentino Daniel Garnero está formando a espinha dorsal de uma equipe cujo maior desafio será a Libertadores, um troféu que não é conquistado desde 2002, na final com o São Caetano. Além do Santos, a chave do Olimpia tem Defensa y Justicia, da Argentina, e Delfín, do Equador.

Garnero vem pensando em dois jogadores que atuam no Brasil para formar um trio de ataque com Santa Cruz: Derlis González, do Santos, e Miguel Borja, do Palmeiras. Porém, o colombiano deve ir para o Independiente Santa Fé, de seu país.